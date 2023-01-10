المجلس الوطني للأخلاقيات في الاتحاد الفرنسي يدعو لو غريت للاستقالة

وجاءت تعليقات باتريك أنتون بعد مرور يوم على اعتذار قدمه لو غريت لأسطورة فرنسا زين الدين زيدان بسبب تصريحات عن مدرب ريال مدريد السابق أثارت غضب لاعبين وسياسيين وكذلك النادي الإسباني.

وكان زيدان من أبرز المرشحين لتولي تدريب المنتخب الفرنسي في حال مغادرة ديدييه ديشان منصبه لكن تم تمديد عقد ديشان بعد أن قاد المنتخب الوطني لبلوغ نهائي كأس العالم قبل الخسارة أمام الأرجنتين بركلات الترجيح الشهر الماضي.



وردا على سؤال عما إذا كان زيدان، الفائز بكأس العالم مع فرنسا عام 1998 والأيقونة الوطنية، سيدرب المنتخب البرازيلي بدلا من المنتخب الفرنسي، قال لو غريت "أنا لا أبالي، يمكنه الذهاب إلى أي مكان يريد".



وقال رئيس المجلس الوطني للأخلاقيات بالاتحاد الفرنسي لصحيفة ليكيب الرياضية الفرنسية "لو غريت أدلى بتصريحات تظهر أنه فقد بعضا من كياسته. يبدو مجهدا ويحتاج إلى راحة. فيما يتعلق برئيس الاتحاد من الواضح أننا لا ننوي إحالة الأمر إلى لجنة تأديبية لكن لا يسعنا إلا أن نطلب منه التنحي لما فيه مصلحة كرة القدم".

وفي وقت سابق، عبّر مهاجم فرنسا كيليان مبابي عن استيائه من تصريحات لو غريت قائلا على تويتر "زيدان هو فرنسا. لا نقلّل من احترام الأسطورة بهذه الطريقة".

وكانت وزيرة الرياضة الفرنسية أميلي أوديا-كاستيرا واحدة بين العديد من السياسيين الذين ردوا على تعليقات لو غريت، قائلة إن رئيس أكبر اتحاد رياضي في البلاد تجاوز الحدود.

