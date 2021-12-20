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كرة القدم

اللجنة التأديبية في الاتحاد الأوروبي تعتبر توتنهام خاسراً أمام رين

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اعتبرت اللجنة التأديبية في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم توتنهام خاسراً أمام رين بنتيجة (3-0) في الجولة الأخيرة من مجموعات دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم.

Reuters

وكان الـ"يويفا" أعلن إلغاء المباراة المقررة بين توتنهام ورين ضمن مسابقة "كونفرنس ليغ" والتي تأجلت أصلاً بسبب تفشي فيروس كورونا في صفوف توتنهام، ولتعذر الاتفاق على موعد معين ضمن المهلة المحددة.

وقال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم وقتها: "للأسف وعلى الرغم من كل الجهود المبذولة لم نتمكن من التوصل إلى حل يرضي الفريقين" مشيراً إلى أنّ نتيجة هذه المباراة ستحددها لجنة الانضباط في الاتحاد القاري، علماً بأنّ رين ضمن تأهله إلى ثمن النهائي، بينما كان يتعيّن على توتنهام الفوز لينتزع المركز الثاني من فيتيس ارنهم الهولندي.

وبذلك فان الترتيب النهائي للمجموعة السابعة في دوري المؤتمر الأوروبي أصبح يقضي بوجود رين في المركز الأول برصيد 11 نقطة فيما جاء فيتيس ثانياً برصيد 10 نقاط بينما حل توتنهام ثالثاً برصيد 7 نقاط وودع البطولة تماماً.

وسيواجه بذلك فيتيس أرنهيم فريق رابيد فيينا النمساوي في الدور الفاصل من البطولة.

توتنهام هوتسبير رين الفرنسي يويفا فيروس كورونا دوري المؤتمر الأوروبي
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