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كرة القدم

الكولومبي لويس فرناندو مدرباً جديداً لكوستاريكا

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أعلن الاتحاد الكوستاريكي لكرة القدم الإثنين تعيين الكولومبي لويس فرناندو سواريس مدرباً لمنتخب بلاده خلفا لرونالد غونساليس المقال من منصبه قبل أسبوعين عقب 11 مباراة دون أي انتصار.

Reuters

وأوضح الاتحاد الكوستاريكي في بيان أن مهمة الدولي الكولومبي السابق البالغ من العمر 61 عاماً، هي قيادة المنتخب الكوستاريكي إلى نهائيات كأس العالم المقررة في قطر العام المقبل.

وأضاف "سواريس استراتيجي ذو خبرة، لديه 27 عاماً من الخبرة في عالم كرة القدم ومشاركتين في كأس العالم مع اتحادين مختلفين مثل الكونميبول (مع الإكوادور في كأس العالم 2006) والكونكاكاف (مع هندوراس في عام 2014). مشاركتاه (مرتين في كأس العالم) كانتا عنصراً أساسياً في الاختيار".

وكان آخر كولومبي يدرب كوستاريكا هو خورخي لويس بينتو الذي قادها إلى أفضل نتيجة لها في كأس العالم: ربع نهائي 2014.
 
 

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