الكولومبي لويس فرناندو مدرباً جديداً لكوستاريكا

وأوضح الاتحاد الكوستاريكي في بيان أن مهمة الدولي الكولومبي السابق البالغ من العمر 61 عاماً، هي قيادة المنتخب الكوستاريكي إلى نهائيات كأس العالم المقررة في قطر العام المقبل.

وأضاف "سواريس استراتيجي ذو خبرة، لديه 27 عاماً من الخبرة في عالم كرة القدم ومشاركتين في كأس العالم مع اتحادين مختلفين مثل الكونميبول (مع الإكوادور في كأس العالم 2006) والكونكاكاف (مع هندوراس في عام 2014). مشاركتاه (مرتين في كأس العالم) كانتا عنصراً أساسياً في الاختيار".

وكان آخر كولومبي يدرب كوستاريكا هو خورخي لويس بينتو الذي قادها إلى أفضل نتيجة لها في كأس العالم: ربع نهائي 2014.



