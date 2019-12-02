الكوري سون أفضل لاعب آسيوي خارج القارة للمرة الثالثة

وفاز سون نجم توتنهام الإنكليزي بالجائزة للمرة الثالثة بعد عامي 2015 و2017، متفوقاً على الإيراني سردار أزمون محترف زينت سان بطرسبرغ الروسي والياباني ماكوتو هاسيبي المحترف في آينتراخت فرانكفورت الألماني.

ولعب سون هيونغ مين دوراً بارزاً في وصول توتنهام إلى نهائي دوري أبطال أوروبا الذي خسره فريقه مع ليفربول الإنكليزي بهدفين دون رد.

وحسمت اليابانية صاحبة الخبرة ساكي كوماغاي (29 عاماً) جائزة أفضل لاعبة في العام عقب تتويجها بثلاثية تاريخية مع فريقها أولمبيك ليون الفرنسي بحصولها على الثنائية المحلية (دوري وكأس) ولقب دوري أبطال أوروبا للمرة الرابعة في مشوارها.

كما فاز الكوري الجنوبي شونغ جونغ يونغ بجائزة أفضل مدرب وذلك ببلوغه مع "الشامشون" نهائي بطولة العالم دون 20 عاماً التي أقيمت ببولندا والتي خسر لقبها ضد أوكرانيا (3-1).

من جانبها، نالت أسطورة التدريب النسائي في القارة الصفراء، اليابانية أساكو تاكاكورا، جائزة أفضل مدربة للمرة الثالثة توالياً والسابعة في مشوارها بعد أعوام 2012 و2013 و2014 و2015 و2017 و2018.