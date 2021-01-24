الكوري الجنوبي سون هيونغ مين ينال جائزة أفضل لاعب آسيوي يلعب خارج القارة لعام 2020

واحتل الكوري الجنوبي سون المركز الأول متقدماً على الإيراني مهدي طارمي، لاعب ريو آفي السابق وبورتو البرتغالي حالياً، والعراقي علي عدنان، لاعب فانكوفر وايتكابس الكندي.

وقدم الكوري الجنوبي أداءً مميزاً في عام 2020 مع فريق توتنهام.

يذكر أن سون هيونغ مين قد نال هذه الجائزة في 3 مناسبات سابقة.

وأحرز سون جائزة بوشكاش لأفضل هدف في عام 2020 والتي يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

ويتم تحديد الفائزين بالجوائز التي تمنحها الجماهير لمختلف اللاعبين بعد مشاركة العديد من قراء الموقع الإلكتروني في الاتحاد الآسيوي للعبة إلى جانب أصوات الخبراء المستقلين.