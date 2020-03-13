الكشف عن سر حادث تحطم طائرة اللاعب الأرجنتيني إيميليانو سالا March 13, 2020 15:23 خلص التحقيق البريطاني بخصوص حادث تحطم طائرة اللاعب الأرجنتيني إيميليانو سالا إلى أن القبطان فقد السيطرة بسبب السرعة. AFP إيميليانو سالا السابق تأجيل المرحلة المقبلة من مسابق اقرأ التالي آخر الأحداث March 13, 2020 16:35 تعليق منافسات الدوري الألماني بسبب فيروس كورونا March 13, 2020 15:23 الكشف عن سر حادث تحطم طائرة اللاعب الأرجنتيني سالا March 13, 2020 13:26 تأجيل المرحلة المقبلة من مسابقة كوبا ليبرتادوريس March 13, 2020 13:18 استقالة رئيس الدوري الأمريكي لكرة القدم March 13, 2020 12:21 إجراء احترازي لفريق ايفرتون March 13, 2020 12:15 إنكلترا: هادسون-أودوي يعلن تعافيه March 13, 2020 12:07 تعليق مباريات الدوري الإنكليزي الممتاز حتى 3 أبريل March 13, 2020 11:19 تأجيل مباريات دوري الأبطال والـ"يوروبا ليغ" March 13, 2020 10:51 تعليق منافسات "ليغ 1" و"ليغ 2" حتّى إشعار آخر March 13, 2020 10:01 مارادونا يوجه رسالة دعم ومحبة للإيطاليين