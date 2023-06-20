English
العربية
دوري الأمم الأوروبية
كرة القدم

الكشف عن تعويذة يورو 2024

من قبل

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليوم الثلاثاء عن تعويذة بطولة أمم أوروبا 2024 التي تستضيفها ألمانيا من 14 يونيو/حزيران حتى 14 يوليو/تموز.

https://twitter.com/UEFA

 

يورو 2024 الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بطولة أمم أوروبا 2024
السابق منتخب تركيا يتجاوز منتخب ويلز
اقرأ
منتخب تركيا يتجاوز منتخب ويلز بثنائية
التالي رونالدو "لن يتخلّى أبداً" عن ا
اقرأ
رونالدو "لن يتخلّى أبداً" عن اللعب للبرتغال
-

آخر الأحداث

>