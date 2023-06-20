الكشف عن تعويذة يورو 2024

من قبل beIN SPORTS June 20, 2023 09:52 كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليوم الثلاثاء عن تعويذة بطولة أمم أوروبا 2024 التي تستضيفها ألمانيا من 14 يونيو/حزيران حتى 14 يوليو/تموز.