الكشف عن تعويذة يورو 2024 من قبل beIN SPORTS June 20, 2023 09:52 كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليوم الثلاثاء عن تعويذة بطولة أمم أوروبا 2024 التي تستضيفها ألمانيا من 14 يونيو/حزيران حتى 14 يوليو/تموز. https://twitter.com/UEFA 👋 Say hallo to the #EURO2024 mascot! 🧸 The cute teddy bear aims to inspire 10 million children across Europe to get active, challenging pupils to #MakeMoves. — UEFA EURO 2024 (@EURO2024) June 20, 2023 يورو 2024 الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بطولة أمم أوروبا 2024 السابق منتخب تركيا يتجاوز منتخب ويلز اقرأ التالي رونالدو "لن يتخلّى أبداً" عن ا اقرأ - آخر الأحداث June 20, 2023 13:34 الشرطة تداهم مقرّ اللجنة المنظمة لأولمبياد باريس June 20, 2023 12:51 أزمة داخل المنتخب البلجيكي بسبب شارة القيادة June 20, 2023 12:39 رونالدو "لن يتخلّى أبداً" عن اللعب للبرتغال June 20, 2023 11:54 تشلسي يتعاقد رسمياً مع المهاجم الفرنسي نكونكو June 20, 2023 09:52 الكشف عن تعويذة يورو 2024 June 19, 2023 23:03 منتخب تركيا يتجاوز منتخب ويلز بثنائية June 19, 2023 22:24 منتخب فرنسا يتخطى ضيفه منتخب اليونان بصعوبة June 19, 2023 22:22 إنكلترا تسحق مقدونيا الشمالية بسباعية نظيفة June 19, 2023 21:53 بيب يُذكّر إسبانيا بما فعله إنريكي ويهنئ الجميع June 19, 2023 21:27 كيروش يعلن قائمة منتخب قطر في بطولة الكأس الذهبية