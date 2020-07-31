الكاميرون تنعى قائدها السابق ستيفن تاتاو



وغرّد الاتحاد على حسابه على "تويتر" قائلا "توفي ستيفن تاتاو صباح اليوم في ياوندي نتيجة للمرض".

وقاد تاتاو منتخب بلاده في مونديال إيطاليا عام 1990 عندما بلغ الدور ربع النهائي وخسر أمام نظيره الإنكليزي 2-3 بعد التمديد، علما أن "الأسود غير المروضة" استهلت مشوارها آنذاك في البطولة بالفوز بهدف دون رد على الأرجنتين التي حلت ثانية وراء ألمانيا.

كما قاد الكاميرون عام 1988 للقب كأس الأمم الإفريقية في المغرب بعد الفوز على نيجيريا 1-صفر. وشغل أيضا مسؤولية الإشراف على المنتخبات الوطنية في الاتحاد الكاميروني.



