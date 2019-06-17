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كوبا أمريكا 2019
كرة القدم

الكأس الذهبية 2019 - فوز كبير لكوستاريكا وصعب لهايتي

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حقق المنتخب الكوستاريكي فوزاً كبيراً على نيكاراغوا 4-صفر، وتغلبت هايتي بصعوبة على برمودا 2-1 الأحد في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية ضمن الكأس الذهبية الخاصة بمنطقة الكونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى والبحر الكاريبي).

Reuters

 

وحسمت كوستاريكا نتيجة المباراة في شوطها الأول بثلاثية تناوب على تسجيلها مدافع سندرلاند الإنكليزي براين أوفييدو (7) ولاعب وسط غوزتيب التركي سيلسو بورغيس (19) ولاعب وسط جيجو يونايتد الكوري الجنوبي إلياس أغيلار (45+1).

وعززت كوستاريكا حاملة اللقب 3 مرات آخرها عام 1989، تقدمها بهدف رابع في الشوط الثاني سجله لاعب وسط سينسيناتي الأميركي آلان كروز في الدقيقة 75.

وفي المجموعة ذاتها، حقق هايتي فوزاً صعباً على برمودا 2-1.

وكانت برمودا البادئة بالتسجيل عبر مدافع سليغو روفرز الويلزي دانتي ليفيروك في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، وردت هايتي بثنائية في الشوط الثاني سجلها مهاجم موسكورن البلجيكي فرانتزدي بيروت في الدقيقتين 54 و66.

وتقام الجولة الثانية الخميس المقبل، فتلعب نيكاراغوا مع هايتي، وبرمودا مع كوستاريكا.

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