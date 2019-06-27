الكأس الذهبية: مقصية ألتيدور تفرض مواجهة أميركية سهلة في ربع النهائي

وحاول الأميركيون الذين غابوا عن مونديال روسيا 2018 تحقيق فوزهم الثالث لتفادي مواجهة جامايكا التي هزمتهم وديا منذ أسابيع في واشنطن.

وبصدارة مجموعته بفارق 3 نقاط عن بنما الثانية، فرض المنتخب الأميركي مواجهة سهلة في ربع النهائي مع كوراساو المغمورة والبالغ عدد سكانها 160 ألف نسمة مقابل 327 مليونا في الولايات المتحدة، فيما تلعب بنما مع جامايكا.

وفي باقي مباريات ربع النهائي، تلعب هايتي مع كندا والمكسيك مع كوستاريكا.

وتملك المكسيك سبعة ألقاب في رصيدها مقابل 6 للولايات المتحدة، ووحدها كندا توجت خارج النادي الثنائي في عام 2000.

على ملعب "تشيلدرنز ميرسي بارك" في كانساس، حصل المنتخبان على فرص للتسجيل في الشوط الاول، أبرزها لألتيدور في الدقيقة 20 صدها حارس بنما خوسيه كالديرون.

وفي الشوط الثاني، وصلت ركنية إلى باب المرمى استقبلها ألتيدور وظهره إلى الشباك أطلقها "أكروباتية" مقصية من مسافة قريبة مسجلا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 66.

قال ألتيدور (29 عاما) العائد من إصابة عضلية بفخذه أبعدته لفترة عن الملاعب "كانت فترة الانتظار قاسية. أنا أحاول الحصول على الفرصة مجددا. التسجيل بهذه الألوان مجددا يعني لي الكثير".

وهذا الهدف الـ43 لألتيدور مع المنتخب الأميركي ليحتل المركز الثالث وراء كلينت ديمبسي ولاندون دونوفان (57).

وفي مباراة هامشية ضمن المجموعة عينها، تعادلت ترينيداد وتوباغو مع غويانا بهدف كيفن مولينو (80) مقابل هدف لنيل دانز (54).

