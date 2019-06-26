وبتعادلهما الثلاثاء في لوس أنجليس تأهل الفريقان إلى ربع النهائي، في ظل خسارة السلفادور الصادمة أمام هندوراس صفر-4.

ورفعت جامايكا رصيدها إلى 5 نقاط في المجموعة الثالثة، مقابل 4 لكل من كوراساو والسلفادور و3 لهندوراس، لتتأهل كوراساو التي يبلغ عدد سكانها 160 ألف نسمة بفارق الأهداف عن السلفادور.

في المباراة الأولى، افتتحت جامايكا، وصيفة المسابقة في آخر نسختين في 2015 و2017، التسجيل عبر شامار نيكولسون (14)، وكانت قادرة على مضاعفة الأرقام في عدة مناسبات.

وفي وقت كانت المباراة تسير نحو فوز جامايكي، باغت غاري منتخب "ريغي بويز" بتسديدة بعيدة سكنت المقص الأيسر للمرمى الجامايكي (90+3).

وفي الثانية على ملعب "بانك أوف كاليفورنيا" أيضا، سجلت هندوراس رباعيتها في الشوط الثاني عن طريق خورخي ألفاريس (59)، روبيليو كاستيو (65)، براين أكوستا (75) وايميليو إيساغيري (90+5).

وتلتقي جامايكا في ربع النهائي حاملة اللقب الولايات المتحدة أو بنما. وتلعب الولايات المتحدة مع بنما الأربعاء على صدارة المجموعة الرابعة، ويكفيها التعادل لضمان الصدارة.

وفي باقي مباريات ربع النهائي، تلعب هايتي مع كندا والمكسيك مع كوستاريكا. وتملك المكسيك سبعة ألقاب في رصيدها مقابل 6 للولايات المتحدة، ووحدها كندا توجت خارج النادي الثنائي في عام 2000.

