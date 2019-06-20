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كوبا أمريكا 2019
كرة القدم

الكأس الذهبية: ثنائية غواردادو تقود المكسيك للفوز على كندا

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قاد أندريس غواردادو منتخب المكسيك إلى الفوز على نظيره الكندي 3-1 الأربعاء في كولورادو في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى ضمن مسابقة الكأس الذهبية الذي ينظمها اتحاد الكونكاكاف.

Reuters

 

وسجل غواردادو هدفه الأول من تسديدة بعيدة في الدقيقة 54، واتبعه بثانٍ قبل 13 دقيقة من صافرة النهاية، مانحاً منتخب بلاده فوزه الثاني توالياً بعدما كان سحق كوبا بسباعية نظيفة في افتتاح منافسات المجموعة الأولى.

وافتتح روبرتو ألفارادو التسجيل في الدقيقة 40  للمنتخب المكسيكي، الساعي لإحراز اللقب للمرة الثامنة في تاريخه.

وخاضت المكسيك اللقاء بدون نجومها خافيير هرنانديز وهيكتور هيريرا وكارلوس فيلا.

وسجل هدف كندا حاملة اللقب عامي 1985 و2000 لوكاس كافاليني (75)، بعدما تابع تمريرة مهاجم لاغانتواز البلجيكي جوناثان دافيد.

في المقابل حافظت مارتينيك التي خسرت مباراتها الأولى أمام كندا برباعية نظيفة، على آمالها بالتأهل للدور التالي بالفوز على كوبا 3-صفر بفضل جوريس مارفو (45) وستيفان أبول (70) وكيفن فورتشون (85).

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