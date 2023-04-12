القوة الجوية يعلق مشاركته على خلفية عقوبات انضباطية

ويأتي قرار النادي العراقي قبل أربعة أيام من موعد مباراته المنتظرة أمام الشباب السعودي في الرياض في إطار إياب الدور التمهيدي المؤدي إلى ملحق دور المجموعات لبطولة الأندية العربية.

وكانت لجنة الانضباط في الاتحاد العراقي أصدرت الأربعاء عقوبات بحق لاعب القوة الجوية الدولي ابراهيم بايش الذي تقرر إيقافه عن اللعب لعامين لمحاولته الاعتداء على طاقم تحكيم مباراة الكهرباء وتحريض الجمهور على الاعتداء الحكام.

كما طالت العقوبات عضوي إدارة النادي حمادي أحمد وماجد الساعدي اللذين تقرر حرمانهما من مرافقة الفريق ودخول الملاعب لعامين بسبب تهديدهما حكام المباراة وتوجيه عبارات نابية والفاظ غير اخلاقية لهم حسب الاتحاد العراقي.

