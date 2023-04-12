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كرة القدم

القوة الجوية يعلق مشاركته على خلفية عقوبات انضباطية

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قررت إدارة نادي القوة الجوية تعليق انشطتها المتعلقة بمسابقات الاتحاد العراقي لكرة القدم بما فيها مسابقة الدوري وذلك في أول ردة فعل على سلسلة عقوبات انضباطية طالت الفريق على خلفية أحداث أعقبت مباراة الفريق مع الكهرباء في المرحلة الثالثة والعشرين من المسابقة المحلية.

AFP

ويأتي قرار النادي العراقي قبل أربعة أيام من موعد مباراته المنتظرة أمام الشباب السعودي في الرياض في إطار إياب الدور التمهيدي المؤدي إلى ملحق دور المجموعات لبطولة الأندية العربية.

وكانت لجنة الانضباط في الاتحاد العراقي أصدرت الأربعاء عقوبات بحق لاعب القوة الجوية الدولي ابراهيم بايش الذي تقرر إيقافه عن اللعب لعامين لمحاولته الاعتداء على طاقم تحكيم مباراة الكهرباء وتحريض الجمهور على الاعتداء الحكام.

كما طالت العقوبات عضوي إدارة النادي حمادي أحمد وماجد الساعدي اللذين تقرر حرمانهما من مرافقة الفريق ودخول الملاعب لعامين بسبب تهديدهما حكام المباراة وتوجيه عبارات نابية والفاظ غير اخلاقية لهم حسب الاتحاد العراقي.
 

الاتحاد العراقي القوة الجوية
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