"الفينومينو" رونالدو معجب بمحمد صلاح وميسي ويتجاهل كريستيانو رونالدو

وأكد المهاجم الدولي البرازيلي السابق بأنه لايزال يعتبر الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب برشلونة الإسباني، اللاعب رقم 1 في العالم لكن ما صدم الجميع أنه تجاهل وضع البرتغالي كريستيانو رونالدو ضمن لائحة أفضل 5 لاعبين في العالم.

وتحدّث "الفينومينو" رونالدو عن الـ"TOP 5" في العالم قائلاً: "بالطبع ميسي هو الرقم واحد في العالم، سنحتاج إلى 20 أو 30 عاماً لمشاهدة لاعب مثله".

وأضاف اللاعب السابق لريال مدريد وبرشلونة وميلان وإنتر ميلان قائلاً: "أحب محمد صلاح وإدين هازارد ونيمار وبالطبع كيليان مبابي".

وأشاد رونالدو بالدولي الفرنسي مبابي، لاعب باريس سان جيرمان، قائلاً: "يقولون بانه يشبهني، إنه لاعب سريع ويمتلك مهارات فنية رائعة، يحسن التصويب ويتحرك يشكل مميز".

