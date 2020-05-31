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كرة القدم

"الفينومينو" رونالدو معجب بمحمد صلاح وميسي ويتجاهل كريستيانو رونالدو

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أكد اللاعب البرازيلي رونالدو لويس نازاريو دي ليما الملقب بـ"الفينومينو" بأنه معجب بأداء الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنكليزي.

REUTERS

وأكد المهاجم الدولي البرازيلي السابق بأنه لايزال يعتبر الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب برشلونة الإسباني، اللاعب رقم 1 في العالم لكن ما صدم الجميع أنه تجاهل وضع البرتغالي كريستيانو رونالدو ضمن لائحة أفضل 5 لاعبين في العالم. 

وتحدّث "الفينومينو" رونالدو عن الـ"TOP 5" في العالم قائلاً: "بالطبع ميسي هو الرقم واحد في العالم، سنحتاج إلى 20 أو 30 عاماً لمشاهدة لاعب مثله".

وأضاف اللاعب السابق لريال مدريد وبرشلونة وميلان وإنتر ميلان قائلاً: "أحب محمد صلاح وإدين هازارد ونيمار وبالطبع كيليان مبابي". 

وأشاد رونالدو بالدولي الفرنسي مبابي، لاعب باريس سان جيرمان، قائلاً: "يقولون بانه يشبهني، إنه لاعب سريع ويمتلك مهارات فنية رائعة، يحسن التصويب ويتحرك يشكل مميز". 
 

ليونيل ميسي فراس بن أحمد محمد صلاح
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