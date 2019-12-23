الفيفا يوقف البحريني باقر 10 مباريات

وجاء هذا "التصرف التمييزي" خلال مباراة منتخب بلاده ضد هونغ كونغ في التصفيات المزدوجة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023.

واستضاف منتخب هونغ كونغ نظيره في 14 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، في مباراة ضمن منافسات الجولة الخامسة لمنافسات المجموعة الثالثة في التصفيات، في لقاء انتهى بتعادل المنتخبين صفر-صفر.

وفي ختام المباراة، قام المدافع البالغ من العمر 25 عاماً بحركة نحو جمهور كونغ كونغ، قام خلالها بشد طرفي عينيه لتقليد للإشارة إلى صغر عيني المشجعين واللاعبين في شرق آسيا، ورأى الفيفا في هذه الخطوة "تصرفاً تمييزياً".

وشملت العقوبة التي أعلنها الفيفا أيضاً، تغريم لاعب نادي الرفاع البحريني، 30 ألف فرنك سويسري (نحو 27,5 ألف دولار).