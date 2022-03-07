الفيفا يمنح اللاعبين والمدربين الأجانب في روسيا حق فسخ عقودهم من طرف واحد من قبل beIN SPORTS March 7, 2022 21:05 الاتحاد الدولي لكرة القدم يمنح اللاعبين والمدربين الأجانب في روسيا حق فسخ عقودهم من طرف واحد، في حال عدم توصلهم إلى حل ودي مع أنديتهم بحلول 10 آذار/مارس. AFP في الشأن ذاته اعتبر الفيفا أن عقود اللاعبين والمدربين الأجانب في أوكرانيا معلقة حتى 30 حزيران/يونيو الفيفا السابق ليفاندوفسكي يفسخ عقد الرعاية م اقرأ التالي آخر الأحداث March 7, 2022 21:32 الزمالك يهزم الجونة ويحقق انتصاره الثاني توالياً March 7, 2022 21:05 منح اللاعبين الأجانب في روسيا حق فسخ عقودهم March 7, 2022 19:44 آخر أخبار وتطورات إصابة مبابي March 7, 2022 19:06 ليفاندوفسكي يفسخ عقد الرعاية مع شركة هواوي الصينية March 7, 2022 18:54 مورينو يتعرّض لإصابة قاسية March 7, 2022 18:07 باريس سان جيرمان يعلن إصابة مبابي March 7, 2022 17:17 الدوري الفرنسي: أفضل 5 أهداف - الجولة 27 March 7, 2022 16:59 الاتحاد الليبي يفسخ تعاقده مع كليمنتي March 7, 2022 16:55 كريستنسن على أعتاب الانضمام إلى برشلونة March 7, 2022 15:40 موعد مباريات ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا