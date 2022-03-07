الفيفا يمنح اللاعبين والمدربين الأجانب في روسيا حق فسخ عقودهم من طرف واحد

من قبل beIN SPORTS March 7, 2022 21:05 الاتحاد الدولي لكرة القدم يمنح اللاعبين والمدربين الأجانب في روسيا حق فسخ عقودهم من طرف واحد، في حال عدم توصلهم إلى حل ودي مع أنديتهم بحلول 10 آذار/مارس.