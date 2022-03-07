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كرة القدم

الفيفا يمنح اللاعبين والمدربين الأجانب في روسيا حق فسخ عقودهم من طرف واحد

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الاتحاد الدولي لكرة القدم يمنح اللاعبين والمدربين الأجانب في روسيا حق فسخ عقودهم من طرف واحد، في حال عدم توصلهم إلى حل ودي مع أنديتهم بحلول 10 آذار/مارس.

AFP

في الشأن ذاته اعتبر الفيفا أن عقود اللاعبين والمدربين الأجانب في أوكرانيا معلقة حتى 30 حزيران/يونيو

الفيفا
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