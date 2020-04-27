الفيفا يقترح إجراء 5 تبديلات لدى معاودة النشاط الكروي

وتهدف هذه الخطوة إلى مساعدة اللاعبين لمواجهة البرنامج المضغوط من المباريات التي سيواجهونها في الفترة المقبلة.

وتم نقل الاقتراح إلى المجلس الدولي لكرة القدم (ايفاب) الذي يشرع قوانين اللعبة من أجل اعتماده رسمياً قبل أن يدخل حيز التنفيذ في مختلف البطولات المحلية الوطنية بحسب متحدث بإسم الفيفا.

وقال الفيفا "عندما تعاود المسابقات، سيكون الجدول مزدحماً مع عدد أكبر من المباريات من الأوقات العادية".

وأضاف "سلامة اللاعبين هي أولوية بالنسبة إلى الاتحاد الدولي. ما يقلق هو النسق المتصاعد للمباريات الذي يمكن أن يعزز من مخاطر إمكانية الإصابات".

ولهذا الأمر أوعز الفيفا إلى المجلس الدولي اقتراحاً يقضي "بتليين المادة 3 من قانون اللعب موقتا من اجل السماح بعدد أكبر من البدلاء".

وستتمكن الفرق بالتالي من إجراء خمسة تبديلات خلال الوقت الاصلي بالإضافة إلى بديل سادس في الوقت الاضافي كما أوضح الفيفا.

ومن المفترض أن يدرس المجلس الدولي اقتراح الفيفا بسرعة لأن بعض البطولات ينوي العودة في وقت قريب.

ويمكن لهذا الإجراء ان يستمر طوال موسم 2020-2021 مع إمكانية تطبيقه في كأس أوروبا 2020 التي أرجئت إلى صيف 2021 بحسب مصدر مقرب من الفيفا.

وختم المصدر "إذا تمت الموافقة على هذا الاقتراح من قبل المجلس، يمكن لاي رابطة او منظمة تطبيقها من عدمها وفي المسابقات التي تراها مناسبة".

