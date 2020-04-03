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كرة القدم

الفيفا يعيّن هيئة مؤقتة لإدارة الاتحاد العراقي

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أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم الجمعة عن أسماء أعضاء الهيئة المؤقتة المكلفة من قبل الاتحاد الدولي "فيفا" لإدارة مهامه للفترة المقبلة بعد تقديم أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد استقالتهم في وقت سابق.

Reuters

وضمت الهيئة المؤقتة حسب بيان للاتحاد العراقي على موقعه الرسمي كلا من اياد بنيان (مستشار رئيس الوزراء العراقي لشؤون الرياضة) رئيسا للهيئة، وشامل كامل نائبا للرئيس وثلاثة اعضاء هم اسعد لازم ورافد عبد الامير واحمد علي.

وكان الاتحاد الدولي قرر في العاشر من شباط/فبراير الماضي عزمه تعيين هيئة مؤقتة تقوم بمهمة ادارة الاتحاد العراقي  لمدة ستة اشهر والتحضير لاجراء انتخابات جديدة بعد تلك الفترة المحددة لعملها.

وحدد الفيفا في رسالته حسب بيان الاتحاد العراقي مهام الهيئة المؤقتة وتضمنت القيام بتحديد الانظمة الاساسية للاتحاد وادارة شؤونه اليومية وتنظيم واجراء انتخابات اللجنة التنفيذية الجديدة للاتحاد لولاية مدتها أربع سنوات.

واشار الاتحاد الدولي الى ان "اللجنة المؤقتة قراراتها نهائية وملزمة ولن يكون اي من اعضائها مؤهلين لاي من المناصب المفتوحة في الانتخابات تحت اي ظرف من الظروف بما في ذلك في حال الغاء تفويضهم او استقالة احد الاعضاء".

وكان اعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العراقي قدموا استقالاتهم في كانون الثاني/يناير الماضي على خلفية ملاحقات قضائية ودعاوى في المحاكم العراقية رفعها لاعب المنتخب العراقي السابق عدنان درجال ضد امين سر الاتحاد صباح رضا ورئيس لجنة الاستئناف ستار زوير وكذلك ضد رئيس الاتحاد عبد الخالق مسعود ونائبه علي جبار.

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