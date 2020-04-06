الفيفا يطلب من الأندية واللاعبين الاتفاق بشأن الرواتب (مصدر)

الى ذلك، أوصى الفيفا بتمديد عقود اللاعبين التي تنتهي عادة في 30 حزيران/يونيو، حتى نهاية الموسم الكروي بعد التمكن من استئنافه، وذلك بحسب مجموعة توجيهات أعدها بالاتفاق مع الاتحادات القارية، وتشمل تأجيل فتح باب الانتقالات الصيفية طالما لم ينته موسم 2019-2020.

وأكد الاتحاد الدولي رغبته في إظهار "مرونة" في ظل الأزمة الراهنة التي تصيب كرة القدم العالمية والغالبية العظمى من المنافسات الرياضية، والتي دفعت الى تعليق مختلف النشاطات وتأجيل أو إلغاء مواعيد كبيرة كانت مقررة في صيف العام الحالي، لاسيما أولمبياد طوكيو 2020 ونهائيات كأس أوروبا وبطولة كوبا أميركا لكرة القدم، الى صيف العام المقبل.

ورأى الفيفا الذي يتخذ من مدينة زوريخ السويسرية مقرا له، ان جائحة "كوفيد-19" تسبب بـ"تأثير كبير" على عائدات الأندية، وان على كرة القدم كما القطاعات الأخرى "إيجاد حلول عادلة ومتوازنة للطرفين"، في إشارة الى الأندية واللاعبين، بحسب ما أفادت المصادر المقربة.

وكان الفيفا قد شكّل منذ 18 آذار/مارس الماضي، مجموعة عمل لدراسة تبعات أزمة فيروس كورونا على كرة القدم العالمية، والتي رأى رئيسه السويسري جاني انفانتينو انها قد تؤدي الى إعادة هيكلة اللعبة بالكامل.

وحض فيفا في توجيهاته "الأندية واللاعبين على العمل معا للتوصل الى اتفاقات وحلول خلال هذه فترة توقف (منافسات) كرة القدم".

وبشأن فترة الانتقالات، أوضح الاتحاد انه "من الضروري تعديل الموقف التنظيمي المعتاد ليأخذ في الاعتبارات الظروف الراهنة. لذلك، سيظهر الفيفا مرونة ويفسح في المجال أمام نقل فترة الانتقالات المذكورة لتصادف بين نهاية الموسم القديم وبداية الموسم الجديد".