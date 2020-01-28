الفيفا يستعين برئيس الأرجنتين السابق

وقال جياني إنفانتينو رئيس الفيفا عن رئيس نادي بوكا جونيورز السابق "ماوريسيو هو الرجل المناسب لإدارة هذا المشروع".

وتابع "من خلال خبرته كرئيس سابق لدولة كبيرة يعلم ماوريسيو تماماً الدور المحوري الذي يلعبه التعليم في مستقبل المجتمعات وبعد قيادته أحد أنجح الأندية في العالم يعلم جيداً القوة الفريدة لهذه الرياضة والإلهام الكبير الذي تمنحه لعشاقها".

وأخفق ماكري في مسعاه للحصول على فترة رئاسة ثانية لأربع سنوات في الأرجنتين بعد خسارته في الانتخابات التي جرت في تشرين الأول/أكتوبر 2019 وسيتعاون مع المدير التنفيذي الحالي لمؤسسة الفيفا الخيرية يوري جوركاييف وسيركز على برامج التعليم.