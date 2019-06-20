الفيفا والكاف يتفقان على تعيين سامورا "مفوضة عامة لإفريقيا"

تأتي هذه الخطوة في خضم سلسلة مشاكل يشهدها الاتحاد القاري.

وجاء في بيان مشترك "اتفق الكاف والفيفا على تعيين الأمينة العامة للفيفا فاطمة سامورا بصفة مفوضة الفيفا لإفريقيا لفترة ستة أشهر، بدءاً من الأول من آب/أغسطس 2019 وحتى 31 كانون الثاني/يناير 2020، قابلة للتجديد باتفاق الطرفين".

وأتى الاعلان عشية انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر حتى 19 تموز/يوليو المقبل، وفي أعقاب سلسلة أحداث مثيرة للجدل طالت الاتحاد القاري في الفترة الماضية، أبرزها استجواب رئيسه أحمد أحمد من قبل السلطات الفرنسية بسبب شبهات فساد.