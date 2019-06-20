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كوبا أمريكا 2019
كرة القدم

الفيفا والكاف يتفقان على تعيين سامورا "مفوضة عامة لإفريقيا"

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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والاتحاد الإفريقي (كاف) الخميس تعيين الأمينة العامة للفيفا السنغالية فاطمة سامورا، "مفوضة عامة لإفريقيا" لستة أشهر.

Reuters

 

تأتي هذه الخطوة في خضم سلسلة مشاكل يشهدها الاتحاد القاري.

وجاء في بيان مشترك "اتفق الكاف والفيفا على تعيين الأمينة العامة للفيفا فاطمة سامورا بصفة مفوضة الفيفا لإفريقيا لفترة ستة أشهر، بدءاً من الأول من آب/أغسطس 2019 وحتى 31 كانون الثاني/يناير 2020، قابلة للتجديد باتفاق الطرفين".

وأتى الاعلان عشية انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر حتى 19 تموز/يوليو المقبل، وفي أعقاب سلسلة أحداث مثيرة للجدل طالت الاتحاد القاري في الفترة الماضية، أبرزها استجواب رئيسه أحمد أحمد من قبل السلطات الفرنسية بسبب شبهات فساد.

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