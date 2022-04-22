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كرة القدم

الفرنسي فيلود مدرباً جديداً لمنتخب بوركينا فاسو

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أعلن الاتحاد البوركيني لكرة القدم الجمعة تعيين الفرنسي هوبير فيلود مدرباً لمنتخب بلاده لمدة عامين.

AFP

ويعرف حارس المرمى السابق لنادي ريمس (1976-1989) كرة القدم الإفريقية جيداً بعدما قاد منتخبي توغو والسودان إلى كأس الأمم الإفريقية وفريق مازيمبي الكونغولي الديموقراطي إلى إحراز لقب كأس الاتحاد الإفريقي عام 2016.

كما فاز فيلود (62 عاما) بالعديد من الألقاب المحلية أبرزها لقب الدوري مع وفاق سطيف الجزائري (2013) ومواطنه اتحاد الجزائر (2014) ومازيمبي (2016).
وقال نائب رئيس الاتحاد البوركينابي عيسى سيديبيه إنه "الخيار المثالي".

وأوضح بيان للاتحاد المحلي انه "تم تعيين السيد فيلود من قبل لجنة التعاقد التي تلقت 64 ترشيحاً".

وسيخلف فيلود المحلي كامو مالو الذي لم يتم تجديد عقده الذي انتهى في شباط/فبراير الماضي رغم قيادة المنتخب إلى نصف نهائي النسخة الأخيرة لكأس الأمم الإفريقية في الكاميرون في كانون الثاني/يناير قبل الخسارة 1-3 امام السنغال التي توجت لاحقا باللقب على حساب مصر بركلات الترجيح.
 

منتخب بوركينا فاسو
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