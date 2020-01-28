الفرنسي فيلود مدرباً جديداً للمنتخب للسوداني January 28, 2020 12:33 الاتحاد السوداني يعلن تعيين الفرنسي أوبير فيلود مدرباً للمنتخب الأول. Reuters المنتخب السوداني أوبير فيلود السابق المفوضية الأوروبية تنتقد السعو اقرأ التالي أحمد أحمد: أحقية مدينة العيون اقرأ آخر الأحداث January 28, 2020 14:04 رسميا إنتر يعلن ضم إريكسن January 28, 2020 13:18 أحمد أحمد: أحقية مدينة العيون في استضافة البطولة January 28, 2020 13:16 حاتم بن عرفة ينضم إلى فريق رونالدو January 28, 2020 12:37 ليفربول امام فرصة الابتعاد 19 نقطة في الصدارة January 28, 2020 12:33 الفرنسي فيلود مدرباً جديداً للمنتخب للسوداني January 28, 2020 12:20 مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي: التغطية الخاصة January 28, 2020 08:52 مواجهة مصيرية بين أستون فيلا وليستر سيتي January 28, 2020 08:23 الريان يسعى لتجاوز عقبة استقلال طهران January 27, 2020 22:47 كأس الاتحاد الإنكليزي - أرسنال يبلغ الدور الخامس January 27, 2020 21:10 كأس إنكلترا: مواجهة محتملة بين ليفربول وتشيلسي