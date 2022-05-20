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الفرنسي غاسيه مدرباً لمنتخب كوت ديفوار

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عٌين الفرنسي جان لوي غاسيه مدرباً لمنتخب كوت ديفوار، بحسب ما أعلن رئيس الاتحاد المحلي لكرة القدم إدريس ديالو الجمعة.

AFP


وسبق لغاسيه أن أشرف على تدريب أندية فرنسية عدة بينها مونبلييه، سانت إتيان وبوردو، وسيحل في منصبه الجديد بدلاً من مواطنه باتريس بوميل الذي انتهى عقده في مطلع نيسان/أبريل الماضي.

وكان منتخب كوت ديفوار فشل في التأهل إلى نهائيات مونديال قطر 2022، كما خرج من الدور ثمن النهائي لكأس الأمم الإفريقية التي أقيمت في الكاميرون مطلع العام الحالي، علماً أن كوت ديفوار ستستضيف النسخة المقبلة من البطولة القارية عام 2023.

وقال رئيس الاتحاد المحلي خلال مؤتمر صحافي الجمعة: "هدفنا مع غاسيه هو الفوز بكأس الامم الإفريقية المقبلة أو على الأقل بلوغ الدور نصف النهائي، وإلا فإننا لن نقوم بتجديد عقده".

وكان ديالو انتخب رئيساً لاتحاد كوت ديفوار في 23 نيسان/أبريل الماضي، في مواجهة مع النجم السابق ديدييه دروغبا الذي خرج من دورة التصويت الأولى.

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