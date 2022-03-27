الفرنسي عدلي يغيب عن ليفركوزن حتى نهاية الموسم

وأصيب ابن الـ21 لاعباً بتمزق أحد الأوتار أثناء مشاركته مع منتخب فرنسا للناشئين الخميس الماضي بعدما صنع هدفاً في الفوز على جزر فارو 2-صفر.

وأكد ليفركوزن انتهاء موسم عدلي الأحد بعد خضوعه لفحوص، ليصبح الفرنسي الذي انضم للفريق في آب/أغسطس الماضي قادماً من تولوز محرزاً أربعة أهداف في 34 مباراة خاضها مع النادي الألماني، اللاعب الخامس على لائحة المصابين بعد صانع الألعاب فلوريان فيرتس الذي أصيب بتمزق في أربطة الركبة، والهداف التشيكي باتريك شيك (ربلة الساق) والهولنديين جيريمي فريمبونغ (الكاحل) وتيموثي فوسو-مينساه (اصابة عضلية في الفخذ).

ويحتل ليفركوزن المركز الثالث برصيد 48 نقطة بعد 27 مرحلة من أصل 34، ويتقدم بفارق ثلاث نقاط فقط على لايبزيغ وفرايبورغ في الصراع على المشاركة في مسابقة دوري أبطال أوروبا التي يتأهل اليها أصحاب المراكز الأربعة الأولى.

وفقد ليفركوزن الأمل منطقياً في اللحاق ببايرن ميونيخ المتصدر مع 63 نقطة ويتقدم عليه بفارق 15 نقطة، فيما يحتل بوروسيا دورتموند المركز الثاني بفارق 6 نقاط عن النادي البافاري الساعي الى لقبه العاشر توالياً.

