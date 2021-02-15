الفرنسي سانيول مدرباً لمنتخب جورجيا

وقال سانيول في مقطع فيديو نُشِرَ على الحساب الرسمي لمنتخب جورجيا على فايسبوك إن "رُقي التبادلات مع اللجنة (الاتحاد) وإمكانيات الفريق، أقنعتاني بمواجهة هذا التحدي المذهل".

وأضاف "مع الكثير من العمل الجاد والانضباط وقوة الإرادة، أنا متأكد من أننا سنكتب معا فصلا جميلا في تاريخ كرة القدم الجورجية".

وسيكون المنتخب الجورجي المهمة التدريبية الأولى لابن الـ43 عاما منذ عام 2017 حين تولى مؤقتا تدريب فريقه السابق بايرن ميونيخ الألماني.

وبدأ سانيول مسيرته التدريبية عام 2013 حين قاد منتخب فرنسا لتحت 20 عاما ثم منتخب الشباب، قبل تولي مهمة الإشراف على بوردو عام 2014 لكنه أقيل من منصبه في آذار/مارس 2016 بسبب سوء النتائج.