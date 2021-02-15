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كرة القدم

الفرنسي سانيول مدرباً لمنتخب جورجيا

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أعلن الاتحاد الجورجي لكرة القدم الإثنين عن تعيين المدافع الدولي الفرنسي السابق ويلي سانيول مدربا للمنتخب الوطني، ليصبح بالتالي ثاني فرنسي يتولى المهمة بعد آلان جيريس.

AFP

وقال سانيول في مقطع فيديو نُشِرَ على الحساب الرسمي لمنتخب جورجيا على فايسبوك إن "رُقي التبادلات مع اللجنة (الاتحاد) وإمكانيات الفريق، أقنعتاني بمواجهة هذا التحدي المذهل".

وأضاف "مع الكثير من العمل الجاد والانضباط وقوة الإرادة، أنا متأكد من أننا سنكتب معا فصلا جميلا في تاريخ كرة القدم الجورجية".

وسيكون المنتخب الجورجي المهمة التدريبية الأولى لابن الـ43 عاما منذ عام 2017 حين تولى مؤقتا تدريب فريقه السابق بايرن ميونيخ الألماني.

وبدأ سانيول مسيرته التدريبية عام 2013 حين قاد منتخب فرنسا لتحت 20 عاما ثم منتخب الشباب، قبل تولي مهمة الإشراف على بوردو عام 2014 لكنه أقيل من منصبه في آذار/مارس 2016 بسبب سوء النتائج.                                                            

جورجيا ويلي سانيول
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