الفرنسي دوسابر من تدريب أوغندا الى بيراميدز المصري

وأورد النادي عبر حساباته على مواقع التواصل، صورة لدوسابر مرفقة بعبارة بالانكليزية "سيباستيان دوسابر هو مدربنا الجديد. أهلاً أيها المعلم".

ويأتي ذلك غداة إعلان الاتحاد الأوغندي التوصل إلى اتفاق بالتراضي لإنهاء التعاقد مع دوسابر، بعد يومين من الخسارة أمام السنغال في الدور ثمن النهائي لبطولة كأس الأمم الإفريقية في مصر.

وتمكنت أوغندا من بلوغ الأدوار الاقصائية للبطولة القارية للمرة الأولى منذ خسارتها نهائي عام 1978، بعد حلولها ثانية في المجموعة الأولى خلف المضيفة مصر.

وخسر المنتخب الأوغندي مباراة الدور ثمن النهائي أمام السنغال صفر-1 الجمعة على ستاد القاهرة الدولي.

وكان دوسابر (42 عاماً) قد وقع في كانون الأول/ديسمبر 2017 عقداً لتدريب المنتخب لعامين.

وستكون تجربة دوسابر مع بيراميدز الثانية له في مصر بعدما أشرف على الاسماعيلي في عام 2017، علماً بأنه خاض تجارب مع أندية عربية مثل شبيبة الساورة الجزائري، الترجي التونسي، والوداد البيضاوي المغربي.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني في ترتيب الدوري المصري هذا الموسم، بفارق أربع نقاط عن الأهلي الذي خاض مباراتين أقل، وبفارق نقطتين عن الزمالك صاحب المركز الثالث الذي خاض ثلاث مباريات أقل، علماً بأنه من المقرّر أن تتواصل منافسات بطولة مصر لموسم 2018-2019 بعد انتهاء بطولة أمم إفريقيا، والتي تقام مباراتها النهائية في 19 تموز/يوليو.

ويخوض بيراميدز (الأسيوطي سابقاً) منافسات الدوري المحلي للموسم الجاري للمرة الأولى تحت هذا المسمى، بعد الاستحواذ على ملكيته من قبل الرئيس السابق للهيئة العامة للرياضة في السعودية تركي آل الشيخ.

وأعلن النادي المصري مطلع تموز/يوليو الحالي "الاستحواذ الكامل للاماراتي سالم الشامسي على بيراميدز أف.سي".