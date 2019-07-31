الفرنسي جينيسيو مدرباً لبيجينغ غوان الصيني

وتعاقد المدرب الفرنسي البالغ 52 عاماً مع نادي العاصمة الصينية حتى كانون الاول/ديسمبر المقبل، تاريخ انتهاء الدوري المحلي.

وسيخلف جينيسيو المدرب الألماني روجر شميت الذي أقاله بيجينغ غوان جراء خروجه من دور المجموعات في مسابقة دوري ابطال آسيا، وتراجعه للمركز الثالث في الدوري بعد بداية جيدة.

وسيبدأ جينيسيو مغامرته مع فريقه الجديد في 11 آب/ اغسطس المقبل بمواجهة غوانغجو ايفرغراندي متصدر الدوري والذي يشرف على تدريبه بطل العالم وحامل الكرة الذهبية 2006 الإيطالي فابيو كانافارو.

وكان جينيسيو الذي أشرف على تدريب ليون منذ كانون الاول/ ديسمبر 2015 حتى نهاية الموسم المنصرم، قد أعلن في 13 نيسان/ أبريل الماضي انه لن يجدد عقده مع النادي الفرنسي الذي انتهى في 30 حزيران/ يونيو. وعانى ليون الموسم المنصرم سلسلة من النتائج المتواضعة، أبرزها خروجه من الدور نصف النهائي في كأس فرنسا، إضافة إلى خسارتين مذلتين أمام نانت وديجون في الدوري، الذي أنهاه في المركز الثالث ليحجز بطاقته للدور الثالث التمهيدي لمسابقة دوري الأبطال الأوروبي للموسم المقبل.

ونجح ليون طوال مدة إشراف جينيزيو عليه في احتلال أحد المراكز الأربعة الأولى في الدوري، كما أسقط الموسم المنصرم مانشستر سيتي بطل الدوري الانكليزي في عقر داره بنتيجة 2-1 ضمن منافسات دور المجموعات للمسابقة الاوروبية العريقة.

وعين ليون اللاعب البرازيلي السابق سيلفينيو خلفا لجينيسيو، وأعاد لاعبه السابق جونينيو إلى النادي في منصب المدير الرياضي.

