الفرنسي تروسييه مدرباً لمنتخب فيتنام

وأفاد المدرب الجديد، البالغ 64 عاماً، في بيان نشرته وسيلة إعلامية رسمية "توسيع كأس العالم إلى 48 دولة (في 2026) فرصة لفيتنام. هذا هو هدفنا النهائي".

وأضاف "لا يمكنني تحقيق ذلك بمفردي، سأكون مرشداً فقط. إذا توحدنا وبذلنا قصارى جهدنا، يمكن لكرة القدم الفيتنامية أن تفعل ذلك".

وحلّ تروسييه بدلاً من المدرب السابق الكوري الجنوبي بارك هونغ-سيو الذي أشرف على المنتخب منذ عام 2017.

ويتمتع تروسييه بخبرة كبيرة على الساحة الدولية، إذ سبق له أن درّب في العقود الثلاثة الماضية العديد من المنتخبات الإفريقية هي كوت ديفوار ونيجيريا وبوركينا فاسو وجنوب إفريقيا، كما أشرف على منتخبي قطر واليابان.

وأحرز مع منتخب "السامواري الأزرق" كأس آسيا عام 2000، قبل أن يخوض مونديال 2022 في اليابان وكوريا الجنوبية.







