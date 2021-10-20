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كرة القدم

الـ"فيفا" يمنح أبوظبي شرف استضافة مونديال الأندية لعام 2021

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منح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" العاصمة الإماراتية أبوظبي حق استضافة نسخة 2021 من كأس العالم للأندية.

AFP


 

الاتحاد الدولي لكرة القدم كأس العالم للأندية 2021
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