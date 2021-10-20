الـ"فيفا" يمنح أبوظبي شرف استضافة مونديال الأندية لعام 2021

من قبل beIN SPORTS October 20, 2021 17:39 منح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" العاصمة الإماراتية أبوظبي حق استضافة نسخة 2021 من كأس العالم للأندية.