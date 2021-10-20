الـ"فيفا" يمنح أبوظبي شرف استضافة مونديال الأندية لعام 2021 من قبل beIN SPORTS October 20, 2021 17:39 منح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" العاصمة الإماراتية أبوظبي حق استضافة نسخة 2021 من كأس العالم للأندية. AFP الاتحاد الدولي لكرة القدم كأس العالم للأندية 2021 السابق استلام بطاقة المشجع تسير بسلاس اقرأ التالي آخر الأحداث October 20, 2021 17:39 مونديال الأندية لعام 2021 سيقام في أبوظبي October 20, 2021 16:41 الاعتداء على مشجع لمانشستر سيتي في بلجيكا October 20, 2021 15:51 بوهانغ يضرب موعداً مع الهلال في النهائي October 20, 2021 14:43 بنزيمة يغيب عن أولى جلسات محاكمته في قضية أخلاقية October 20, 2021 13:53 مباراة برشلونة ودينامو كييف – التغطية الخاصة October 20, 2021 13:04 أغويرو ضمن لائحة برشلونة التي ستواجه دينامو كييف October 20, 2021 13:01 برشلونة يبحث عن تأكيد استفاقته أمام دينامو كييف October 20, 2021 12:57 جولة رمزية من استاد أحمد بن علي إلى استاد الثمامة October 20, 2021 12:54 شاهد.. الفيديو التشويقي لاستاد الثمامة October 20, 2021 12:52 يونايتد يسعى لاستعادة التوازن عندما يواجه أتالانتا