العربية
English
دوري أبطال أوروبا
كرة القدم

العنابي سيشارك في بطولة غرب آسيا في الإمارات عام 2021

من قبل

أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم، اليوم الإثنين عن مشاركة المنتخب الأول في النسخة العاشرة من بطولة غرب آسيا المقرر إقامتها في الإمارات من 2 إلى 15 كانون الثاني/ يناير 2021.

https://twitter.com/QFA

 

وهذه المشاركة الثالثة له بعد عام 2008، والنسخة التي استضافها وحصد لقبها أواخر عام 2013 وبداية 2014.

وكان اتحاد غرب آسيا أعلن على موقعه الإلكتروني تأكيداً لمشاركة المنتخب اللبناني أيضاً، ليرتفع عدد المنتخبات المشاركة في البطولة حتى الآن إلى ستة منتخبات هي إلى جانب قطر ولبنان كل من الأردن والسعودية وعُمان والمنتخب الإماراتي صاحب الضيافة.

وسيستمر اتحاد غرب آسيا باستقبال تأكيدات الاتحادات الأهلية للمشاركة في البطولة لغاية 30 نيسان/ أبريل الجاري، ليصار بعد ذلك إلى تثبيت الفترة الزمنية لإقامتها بشكل نهائي وإصدار جدول مبارياتها.

 

 

السابق من هم أبرز المتأذين من إلغاء ا
اقرأ
من هم أبرز المتأذين من إلغاء البطولات الأوروبية المحتمل؟
التالي

آخر الأحداث