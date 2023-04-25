العربي إلى نهائي كأس أمير دولة قطر

من قبل beIN SPORTS April 25, 2023 19:41 تأهل العربي إلى نهائي كأس أمير دولة قطر بعد فوزه الكبير على السيلية 7-1 مساء اليوم الثلاثاء، ليضرب موعداً مع السد في المشهد الختامي.