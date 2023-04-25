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كرة القدم

العربي إلى نهائي كأس أمير دولة قطر

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تأهل العربي إلى نهائي كأس أمير دولة قطر بعد فوزه الكبير على السيلية 7-1 مساء اليوم الثلاثاء، ليضرب موعداً مع السد في المشهد الختامي.


 

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