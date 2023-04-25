العربي إلى نهائي كأس أمير دولة قطر من قبل beIN SPORTS April 25, 2023 19:41 تأهل العربي إلى نهائي كأس أمير دولة قطر بعد فوزه الكبير على السيلية 7-1 مساء اليوم الثلاثاء، ليضرب موعداً مع السد في المشهد الختامي. العربي القطري السد السيلية كأس أمير دولة قطر السابق تقارير صحفية تكشف اقتراب اليوي اقرأ التالي - آخر الأحداث April 25, 2023 19:41 العربي إلى نهائي كأس أمير دولة قطر April 25, 2023 16:01 توتنهام يعتذر لجماهيره April 25, 2023 15:40 هل يُبعد يوفي عن البطولات الأوروبية لعام ؟ April 25, 2023 15:13 تشافي يحدد تاريخ عودة ديمبيلي April 25, 2023 15:02 أرتيتا ينتظر "أمراً رائعاً" أمام مانشستر سيتي April 25, 2023 14:35 لاعبو مانشستر سيتي جائعون للمزيد من الألقاب April 25, 2023 13:23 كيف اكتسب غريليش ثقة غوارديولا؟ April 25, 2023 13:04 ريال مدريد يحل ضيفاً على جيرونا April 25, 2023 12:55 شرطة تورينو تحرم 171 مشجعاً ليوفي من دخول الملاعب April 25, 2023 12:21 العربي ضد السيلية في نصف نهائي كأس أمير دولة قطر