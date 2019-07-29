العراق يستضيف بطولة غرب آسيا بأمل رفع الحظر عن ملاعب بغداد

ولحساب منافسات النسخة التاسعة من البطولة والتي تقام بين 30 تموز/يوليو و14 آب/أغسطس، ستتنافس تسعة منتخبات وزعت على مجموعتين، في مدينتي كربلاء الجنوبية، وأربيل مركز إقليم كردستان الشمالي، وهما من ضمن ثلاثة مدن (إضافة الى البصرة) أجاز الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) العام الماضي للعراق إقامة مباريات فيها بعد حظر امتد أعواما طويلة، ولا يزال مفروضاً على عاصمة بلاد الرافدين.

ويستهل المنتخبان العراقي واللبناني مباريات المجموعة الأولى التي تضم أيضا منتخبات سوريا وفلسطين واليمن، ويلتقيان الثلاثاء على ملعب كربلاء الدولي الذي يستضيف كل مباريات هذه المجموعة.

ويتواجد في المجموعة الثانية التي تنطلق مبارياتها في الرابع من آب/أغسطس في أربيل، الأردن والكويت والسعودية والبحرين.

وبحسب نظام البطولة، يخوض صاحبا المركز الأول في كل مجموعة، المباراة النهائية التي تقام على ملعب كربلاء. ورصدت اللجنة المنظمة جائزة قدرها 100 ألف دولار للفائز، و50 ألف دولار للوصيف.

وتقام البطولة التي ينظمها اتحاد غرب آسيا برئاسة الأمير الأردني علي بن الحسين للمرة الأولى منذ 2013 حين توجت قطر باللقب على أرضها.

وكان من المقرر أن تقام النسخة الحالية في الأردن عام 2017، لكنها أرجئت ونقلت الى العراق حيث كان من المقرر أن تقام أواخر العام الماضي، قبل أن ترجأ مجددا الى الصيف الحالي.

وأشارت تقارير الى أن الإرجاء الأخير كان لأسباب تسويقية كون موعدها كان قبل أسابيع من انطلاق كأس آسيا 2019 في الإمارات.

وستكون هذه المرة الأولى التي يستضيف فيها العراق هذه البطولة التي توج بلقبها مرة واحدة عام 2002 في النسخة الثانية التي أقيمت في سوريا.

استعداد عراقي للاستضافة

وستشكل البطولة منصة استعداد مبكرة للمنتخبات المشاركة تسبق التصفيات المشتركة المؤهلة لمونديال قطر 2022 وكأس آسيا 2023.

من جهته، ينظر الاتحاد العراقي الى هذه البطولة كاختبار تنظيمي بالدرجة الأولى في سعيه لإقناع الفيفا برفع الحظر عن ملاعب العاصمة، لاسيما في ظل التحسن اللافت للأوضاع الأمنية فيها منذ إعلان "النصر" على تنظيم الدولة الإسلامية في أواخر العام 2017.

ورأى نائب رئيس الاتحاد العراقي علي جبار أن نجاح البلاد في تنظيم البطولة، سيدعم المطالب من أجل رفع الحظر. وقال لوكالة فرانس برس "نتطلع لنجاح تنظيمي لافت يسهم في دعم مطالب العراق لرفع الحظر عن ملاعب بغداد، وكذلك استعداد العراق لاستضافة أي تجمع كروي".

وعلى المستطيل الأخضر، يرى مدرب المنتخب العراقي السلوفيني ستريشكو كاتانيتش أن "خوض ما يقارب خمس مباريات في مثل هذه البطولة فرصة طيبة لرفع مستوى التحضير قبل دخول معترك تصفيات آسيا المزدوجة، وتشكيل رؤية فنية واضحة عن اللاعبين".

ويخوض المنتخب منافسات البطولة بتشكيلة يغيب عنها علي عدنان وجستن ميرام لارتباطهما مع نادييهما وايتكابس الكندي وأتلانتا يونايتد الأميركي على التوالي كما يغيب أيضاً مهند علي النجم الجديد لنادي الدحيل القطري.

ويتوقع أن تكون المنافسة في المجموعة الأولى بين العراق وسوريا، اذ يبحث كلاهما عن لقب ثانٍ في البطولة بعد 2012 في الكويت.

وحض رئيس اتحاد الكرة السوري فادي الدباس في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية (سانا) على هامش ختام معسكر نسور قاسيون بقيادة المدرب فجر إبراهيم الأحد، على "بذل الجهد المطلوب لتحقيق نتائج مشرفة والمنافسة على لقب البطولة ومصالحة الجمهور (...) قبل الاستحقاق المنتظر المتمثل بالتصفيات المشتركة لآسيا وكأس العالم".

من جهته، كان المنتخب الفلسطيني أول الواصلين الى كربلاء السبت، حيث شدد مدربه الجزائري نور الدين ولد علي على المراهنة "على لاعبينا الشباب الذين نأمل منهم تقديم مستوى طيب".

تحضير أردني مطمئن

في المجموعة الثانية، ينتظر ملعب فرانسو حريري تحديا بين المنتخبات الأربعة التي ستشارك بمعظمها بتشكيلات شابة لانشغال اللاعبين الأساسيين في المعسكرات مع أنديتهم.

وأنهى منتخب "النشامى" الإثنين معسكرا تدريبيا في تركيا بإشراف مدربه البلجيكي فيتال بوركلمانز، بحسب ما أفاد موقع الاتحاد الأردني.

وأشار الاتحاد الى أن المنتخب سيعود الى عمان، قبل التوجه الى أربيل مساء الخميس، ناقلا عن بوركلمانز رضاه عن استعدادات المنتخب التي شملت التعادل 3-3 مع فريق باشاك شهير وصيف الدوري التركي.

وقال بوركلمانز "رفعنا مستوى الانسجام بين الوجوه الشابة وركائز الفريق، واختبرنا العديد من اللاعبين في مختلف المراكز"، مضيفا "أظهرنا أداءً مطمئناً قبل انطلاق بطولة غرب آسيا".

كما سيشارك المنتخب السعودي بقيادة المدرب الموقت يوسف عنبر، في البطولة في غياب أبرز لاعبيه الأساسيين، وبتشكيلة شابة بمعظمها، مثله مثل المنتخب البحريني بقيادة المدرب البرتغالي هيليو سوزا، المطعم بأسماء مخضرمة مثل سيد ضياء وعبد الوهاب الصافي.

كما يشارك منتخب الكويت بعد معسكر في مدينة مارلو الإنكليزية استعدادا للبطولة وللتصفيات المشتركة التي تنطلق في أيلول/سبتمبر.