العراق يختار الأردن بدلاً من البصرة بعد طلب الفيفا

وكان من المقرر أن يستضيف منتخب أسود الرافدين على ستاد مدينة البصرة الجنوبية، منتخبي إيران والبحرين ضمن منافسات المجموعة الثالثة، وذلك في 14 تشرين الثاني/نوفمبر الحالي و19 منه.

ويشهد العراق منذ الأول من تشرين الأول/أكتوبر الماضي احتجاجات واسعة لاسيما في بغداد والمناطق الجنوبية، تخللتها أعمال عنف دامية أسفرت عن مقتل نحو 270 شخصاً. وفي محافظة البصرة الغنية بالنفط، يواصل متظاهرون منذ أيام عدة غلق الطريق المؤدية إلى ميناء أم قصر، أحد المنافذ الحيوية لاستيراد المواد الغذائية والأدوية للبلاد.

وقال رئيس الاتحاد العراقي عبد الخالق مسعود لوكالة فرانس برس "تم اختيار الأردن مكاناً لاستضافة مباراتي إيران والبحرين".

وسيكون تأكيد المكان الجديد رسميا، رهن موافقة الاتحادين الدولي والآسيوي ومصادقتهما على الاختيار العراقي.

ويأتي ذلك بعد ساعات من تأكيد نائب رئيس الاتحاد علي جبار لفرانس برس، تلقي الهيئة الكروية العراقية طلبا من الفيفا "ليل الثلاثاء الأربعاء بضرورة اختيار مكان جديد وبديل خارج العراق" لإقامة المباراتين.

وكان الفيفا قد أفاد في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه، أنه "بعد تقييم الوضع الأمني الحالي في العراق، أبلغ الفيفا والاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الاتحاد العراقي لكرة القدم، بأن المباراتين المقبلتين ضد تصفيات فيفا كأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 (في الصين) ضد إيران والبحرين (...) يجب أن تقاما على أرض محايدة".

وأوضح أنه طلب من الاتحاد العراقي اختيار أرض محايدة، على أن يرفع هذا الخيار إلى الاتحادين الدولي والقاري من أجل المصادقة عليه.

ويشكل طلب الفيفا نقل المباراتين خيبة أمل للجانب العراقي الذي خاض في عملية مد وجزر مع الاتحاد الدولي، قبل السماح له في نهاية المطاف باستضافة مبارياته رسمية على أرضه بعد قرار رفع الحظر الذي فرض لأعوام طويلة على خلفية الأوضاع الأمنية في البلاد منذ العام 2003.

ومنح الفيفا العراق في آب/أغسطس الماضي، الضوء الأخضر لخوض مباريات منتخب أسود الرافدين في التصفيات المزدوجة في البصرة.

وأتت الموافقة إثر زيارة قامت بها لجنة من الفيفا الى بلاد الرافدين بهدف تقييم الأوضاع الأمنية، بعدما كان الاتحاد الدولي قد طلب في مرحلة أولى من العراق نقل المباريات الى الخارج، وهو ما قوبل برفض بغداد.

وأقيمت مباراة واحدة في البصرة في التصفيات الحالية، وذلك باستضافة هونغ كونغ في 10 تشرين الأول/أكتوبر الماضي (فاز العراق 2-صفر).

ويتصدر العراق ترتيب المجموعة الثالثة برصيد سبع نقاط بفارق الأهداف عن البحرين، بينما يشغل المنتخب الايراني المركز الثالث بست نقاط ثم هونغ كونغ وكمبوديا بنقطة واحدة لكل منهما. وخاضت كل المنتخبات ثلاث مباريات، باستثناء المنتخب الكمبودي (أربع مباريات).



