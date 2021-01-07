العراق والكويت ودّياً في البصرة

وذكر وزير الشباب والرياضة العراقي عدنان درجال وفق بيان للوزارة "سنستقبل في المدة ما بين 24 و27 الشهر الجاري وفد اللجنة المشكلة من قبل اتحاد كأس الخليج لتفقد المدينة الرياضية في البصرة التي من المؤمل أن تستضيف خليجي 25 نهاية العام الجاري".

وأضاف درجال "ستقوم هذه اللجنة التي ستحضر المباراة الودّية بين العراق والكويت في 25 الجاري على استاد البصرة الدولي، خلال زيارتها المرتقبة الاطلاع على سير العمل في مشاريع المدينة الرياضية والتأكد من جاهزيتها".

وأوضح وزير الشباب والرياضة العراقي أن "العراق والبصرة تحديداً جاهزان لاستضافة الاشقاء في بطولة خليجي 25 أكثر من أي وقت سابق".

وقدم العراق إلى اتحاد كأس الخليج ملفاً متكاملاً بخصوص رغبته باستضافة النسخة الخامسة والعشرين من مسابقة كأس الخليج، وينتظر وصول وفد إلى مدينة البصرة جنوب البلاد لتفقد المشاريع ومرفقات المدينة الرياضية.