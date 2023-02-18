العثور على جثة اللاعب الغاني أتسو تحت الأنقاض في تركيا



وانضم أتسو إلى قائمة ضحايا زلزال بقوة 7.8 درجات ضرب تركيا وسوريا في 6 شباط/فبراير وأسفر عن مقتل أكثر من 43 ألف شخص في البلدين.

وأشارت تقارير أولية إلى أنه تمّ إنقاذه بعد يوم من الزلزال، لكن تبيّن أنها خاطئة.



قال وكيله في تركيا مراد أوزونمحمد لوكالة "دي اتش ايه" أنه عُثر على جثته تحت أنقاض مبنى في مقاطعة هاتاي الجنوبية "وصلنا إلى جثته. عُثر أيضاً على أغراضه وهاتفه".

وكان الجناح البالغ 31 عامًا انتقل في أيلول/سبتمبر الماضي من الرائد السعودي إلى هاتاي سبور، الذي يقع في مقاطعة هاتاي الجنوبية بالقرب من مركز الزلزال المدمّر.

وأمضى أتسو خمسة مواسم في نيوكاسل بين 2016 و2021 قبل أن ينتقل إلى نادي الرائد.

وسجل أتسو، قبل ساعات من الزلزال، هدف الفوز لفريقه في الدقيقة السابعة من الوقت البدل عن ضائع من ركلة ثابتة ضد نادي قاسم باشا (1-0) ضمن منافسات الدوري التركي.

غرّد لاعب بورتو البرتغالي وملقة الاسباني السابق بعد اللقاء "انتصار مهم للفريق. سعيد لتسجيلي في المباراة".

خاض آخر مبارياته الدولية الستين في أيلول/سبتمبر 2019، علمًا أنه شارك في مونديال 2014 في البرازيل ولكنه غاب عن نهائيات قطر 2022.