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الدوري الإنكليزي الممتاز
كرة القدم

العثور على اللاعب الغاني كريستيان أتسو تحت أنقاض "زلزال تركيا"

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عُثر على اللاعب الدولي الغاني السابق كريستيان أتسو على قيد الحياة وسط أنقاض الزلزال الذي ضرب جنوب شرق تركيا وشمال وسوريا، وأودى بحياة ما لا يقل عن خمسة آلاف شخص، حسبما قالت سفيرة غانا لدى تركيا الثلاثاء.

Reuters

وكان الجناح البالغ 31 عامًا انتقل في أيلول/سبتمبر الماضي من الرائد السعودي إلى هاتاي سبور التركي، الذي يقع في مقاطعة هاتاي الجنوبية بالقرب من مركز الزلزال المدمّر الذي وقع الإثنين.

قالت فرانسيسكا أشييتي-أدونتون لإذاعة أساسي في أكرا "لدي أخبار سارّة. تلقيت معلومات للتو من رئيس الاتحاد الغاني أن كريستيان أتسو وُجد في هاتاي".

ولم تذكر السفيرة معلومات إضافية عن حالة لاعب نيوكاسل الإنكليزي السابق.

بدوره، قال نائب الرئيس مصطفى عزت لقناة راديو غول التركية إن "أتسو أنقذ من تحت الركام وقد أصيب بجروح. للأسف لا يزال مديرنا الرياضي تانر صفوت تحت الأنقاض".

وأمضى أتسو خمسة مواسم في نيوكاسل بين 2016 و2021 قبل أن ينتقل إلى نادي الرائد.

وسجل أتسو الأحد، قبل ساعات من الزلزال، هدف الفوز لفريقه في الدقيقة السابعة من الوقت البدل عن ضائع ضد نادي قاسم باشا (1-0) ضمن منافسات الدوري التركي.

غرّد لاعب بورتو البرتغالي وملقا الإسباني السابق بعد اللقاء "انتصار مهم للفريق. سعيد لتسجيلي في المباراة".

وضرب زلزال عنيف بلغت قوته 7.8 درجات عند الساعة 4,17 فجر الاثنين في التوقيت المحلي (01,17 ت غ)، وفق المعهد الأميركي للمسح الجيولوجي، وكان مركزه في منطقة بازارجيك في محافظة كهرمان مرعش التركية (جنوب شرق) على مسافة 60 كيلومترًا من الحدود السورية أعقبه بعد ساعات زلزال آخر بلغت قوته 7.5 درجات.

                  
                  
 

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