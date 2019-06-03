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دوري أبطال أوروبا
كرة القدم

الصين بانتظار الإعلان الرسمي لاستضافة كأس آسيا

سيحسم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الثلاثاء رسمياً منح الصين حق استضافة كأس آسيا 2023 بعد أن أصبحت المرشحة الوحيدة.

beIN SPORTS

وأشار الاتحاد في بيان الإثنين "ستكون كلّ الأعين مصوبة على الصين التي باتت المرشح الوحيد لاستضافة كأس آسيا 2023، حيث ينتظر أن تسعى لتنظيم نسخة مميزة في تاريخ البطولة".

وسيعلن الاتحاد الاسيوي قراره خلال اجتماع الجمعية العمومية غير العادي في العاصمة الفرنسية باريس.

وكانت كوريا الجنوبية تخلّت في منتصف أيار/مايو الماضي عن فكرة الترشح مفسحة المجال أمام الصين لتكون المرشحة الوحيدة لاستضافة الحدث القاري.

واستضافت الصين النهائيات في 2004 عندما بلغت النهائي وخسرت أمام اليابان 1-3.

وكانت تايلاند واندونيسيا عبرتا عن رغبتهما باستضافة النهائيات قبل انسحابهما في وقت لاحق.

وشارك في النسخة الأخيرة التي استضافتها الإمارات مطلع العام الحالي 24 منتخباً للمرة الأولى، وأحرزها المنتخب القطري للمرة الأولى في تاريخه على حساب اليابان في المباراة النهائية (3-1).
 

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