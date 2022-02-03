English
العربية
كأس أمم أفريقيا توتال إنرجيز
كرة القدم

الصفاقسي يتعاقد مع المدرب البرتغالي كوستا

من قبل

تعاقد النادي الصفاقسي التونسي لكرة القدم اليوم الخميس مع البرتغالي جورجي كوستا لتدريب الفريق الأول حتى نهاية الموسم خلفا للإيطالي جيوفاني سوليناس.

Reuters

 


 

النادي الصفاقسي
السابق مدرب المغرب يعد الجماهير بعودة
اقرأ
مدرب المغرب يعد الجماهير بعودة الأسود إلى سكة النجاحات
التالي

آخر الأحداث

>