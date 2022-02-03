الصفاقسي يتعاقد مع المدرب البرتغالي كوستا

من قبل beIN SPORTS February 3, 2022 19:40 تعاقد النادي الصفاقسي التونسي لكرة القدم اليوم الخميس مع البرتغالي جورجي كوستا لتدريب الفريق الأول حتى نهاية الموسم خلفا للإيطالي جيوفاني سوليناس.