الصفاقسي يتعاقد مع المدرب البرتغالي كوستا من قبل beIN SPORTS February 3, 2022 19:40 تعاقد النادي الصفاقسي التونسي لكرة القدم اليوم الخميس مع البرتغالي جورجي كوستا لتدريب الفريق الأول حتى نهاية الموسم خلفا للإيطالي جيوفاني سوليناس. Reuters النادي الصفاقسي السابق مدرب المغرب يعد الجماهير بعودة اقرأ التالي آخر الأحداث February 3, 2022 23:41 الفقرة التحكيمية لمباراة مصر والكاميرون February 3, 2022 23:37 محمد عبد المنعم: "هدفنا إسعاد الشعب المصري" February 3, 2022 23:24 أبو جبل: "لم ندخر جهدا لانتزاع التأهل إلى النهائي" February 3, 2022 23:24 بلباو يقصي ريال مدريد من ربع نهائي كأس الملك February 3, 2022 23:13 مصر تتغلّب على الكاميرون وتلاقي السنغال في النهائي February 3, 2022 22:51 جدول مباريات كأس أمم إفريقيا February 3, 2022 22:31 بيتيس يكتسح سوسييداد ويبلغ نصف نهائي كأس الملك February 3, 2022 21:32 الاتحاد الإفريقي يستجيب لطلب الاتحاد المصري February 3, 2022 20:09 الجزيرة يستهل كأس العالم للأندية بانتصار عريض February 3, 2022 19:40 الصفاقسي يتعاقد مع المدرب البرتغالي كوستا