الصحافيون يختارون نكونكو كأفضل لاعب للموسم الماضي



وجمع نكونكو 134 نقطة وتقدم بفارق ست نقاط عن حامل هذه الجائزة لموسمين توالياً الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي غادر بايرن ميونيخ هذا الصيف بعد ثمانية مواسم في صفوفه من أجل الانضمام لبرشلونة الإسباني.

وقال ابن الـ24 عاماً الذي مدد عقده مع لايبزيغ لموسمين حتى 2026، وفق بيان نشرته مجلة "كيكر" التي أطلقت هذه الجائزة عام 1960 مع مشاركة 700 صحافي رياضي في التصويت، إنّه "فخور جداً وأعرف كيف أقدر هذه المكافأة تماماً. قبل كل شيء، يجب أن أشكر فريقي ومدربي وجميع الذي يساعدونني. بدون دعمهم، كان من المستحيل تقديم موسم من هذا النوع، مضيفاً "أتطلع الآن إلى الأمام".

وبات نكونكو الذي خسر مع لايبزيغ السبت مباراة الكأس السوبر الألمانية ضد بايرن ميونيخ 3-5 لكنه سجل من ركلة جزاء، ثاني لاعب فرنسي ينال هذه الجائزة بعد فرانك ريبيري عام 2008.