السنغال وجنوب إفريقيا إلى النهائيات

وأحرز الهدف الوحيد اللاعب بولايي ديا في الدقيقة 18 بعد تمريرة من النجم ساديو مانيه.

وبهذا الفوز، رفع حامل اللقب رصيده إلى 12 نقطة في صدارة المجموعة، ليضمن التأهل رسمياً، فيما بقي منتخب موزامبيق ثانياً مع 4 نقاط، أمام رواندا (نقطتان) وبنين (نقطة واحدة).

وفي السياق نفسه، تأهل منتخب جنوب إفريقيا أيضاً إلى النهائيات بعد فوزه على مضيفه الليبيري 2-1.

وسجّل لـ"بافانا بافانا" زاكيلي ليباسا (19) وميهالالي مايامبيلا (54)، بينما أحرز وليام جيبور هدف ليبيريا (35).

ورفع منتخب جنوب إفريقيا رصيده إلى 4 نقاط ليضمن التأهل رفقة المغرب عن المجموعة الحادية عشرة.

في المقابل، تأجل صعود منتخب مالي بعد خسارته أمام غامبيا صقر-1 عن المجموعة السابعة، بهدف سجله عمر كولبي (79).

ورفع المنتخب الغامبي رصيده إلى 6 نقاط خلف الكونغو، بينما يتصدر منتخب مالي المجموعة برصيد 9 نقاط، فيما يقبع منتخب جنوب السودان في قاع الترتيب مع ثلاث نقاط.

"فوز رائع"

وفي المجموعة الثالثة، مُنيت الكاميرون، حاملة اللقب خمس مرات آخرها في 2017، بخسارتها الأولى أمام ناميبيا 1-2 في جوهانسبرغ في جنوب افريقيا.

سجّل للفائز بيتر شالوليلي (55) وأبسالوم إييبوندي (79)، وللكاميرون فنسان أبوبكر (72).

وانفردت ناميبيا بالصدارة بخمس نقاط من ثلاث مباريات، بفارق نقطة عن الكاميرون، في مجموعة أقصيت عن منافساتها كينيا بسبب إيقافها دولياً.

وقطعت غينيا الاستوائية شوطاً كبيراً نحو التأهل، بفوزها الثالث توالياً ضمن المجموعة العاشرة على حساب بوتسوانا 3-2.

ورفعت رصيدها إلى تسع نقاط من أربع مباريات.

ولحساب المجموعة الثانية عاد منتخب الرأس الأخضر إلى الديار بفوز ثمين على إسواتيني بهدف دون ردّ.