السنغال تتوّج بكأس إفريقيا للشباب

انتصرت السنغال على غامبيا 2-0 اليوم السبت في نهائي كأس إفريقيا للشباب تحت 20 عاماً المقامة في مصر.

ومنح فايه منتخب السنغال التقدم مبكراً مع الدقيقة السادسة بضربة رأس أخطأ حارس غامبيا في تقديرها.

وعاد فايه ليؤكد أفضلية السنغال عندما صنع الهدف الثاني الذي حمل توقيع كامارا لاعب نهضة بركان المغربي بضربة رأس أخرى (56).

وفاز منتخب السنغال بلقب إفريقيا للشباب بعد قرابة سنة وشهر على فوز المنتخب الأول بكأس أمم إفريقيا للرجال.

وانتصر منتخب السنغال بجميع مبارياته الست التي خاضها بالبطولة الحالية دون أن يتلقى أي هدف.