العربية
English
تصفيات يورو 2020
كرة القدم

السنغال تتجاوز الكونغو بهدفين

من قبل

انتصر المنتخب السنغالي على نظيره الكونغولي 2-صفر اليوم الأربعاء في الجولة الأولى من منافسات المجموعة التاسعة المؤهلة لنهائيات كأس افريقيا – الكاميرون 2021.

beIN SPORTS

وسجل كل من سيدي سار (26) وحبيبو محمدو ديالو (29) ثنائية وصيف بطل افريقيا. 

وفي مباراة أخرى، لحساب ذات المجموعة، دك منتخب غينيا بيساو شباك منتخب إسواتيني بثلاثية نظيفة. 

ودوّن كل من جورجينهو (40) وبيكيتي (45) وجواو ماريو (76) أهداف منتخب غينيا بيساو. 
 

السنغال
السابق حكيم زياش: "ركلة الجزاء المهدر
اقرأ
حكيم زياش: "ركلة الجزاء المهدرة باتت من الماضي"
التالي

آخر الأحداث