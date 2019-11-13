السنغال تتجاوز الكونغو بهدفين

من قبل beIN SPORTS November 13, 2019 22:05 انتصر المنتخب السنغالي على نظيره الكونغولي 2-صفر اليوم الأربعاء في الجولة الأولى من منافسات المجموعة التاسعة المؤهلة لنهائيات كأس افريقيا – الكاميرون 2021.