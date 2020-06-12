السماح بحضور 10 آلاف مشجع في أستراليا الشهر المقبل

وأشار موريسون إلى أنّ حكومات الولايات تضع اللوائح لكي تسمح للملاعب التي تبلغ سعتها 40 ألف متفرج باستضافة حتى عشرة آلاف شخص.

وأوضح أن التغييرات ستطبق على الاحتفالات والحفلات الغنائية.

وأبلغ الصحفيين بعد اجتماع للوزراء: "يجب أن يكون مكاناً كبيراً ومفتوحاً، يجب أن تكون هناك مقاعد على مسافات مناسبة،

وتابع:" يجب وجود نظام للتذاكر لكي نتعرف على من كان موجوداً في الحدث".

وما زالت القيود على التجمعات الكبيرة قائمة في أستراليا لكن تختلف درجاتها بين الولايات.

وسجلت أستراليا أكثر من سبعة آلاف حالة إصابة بفيروس كورونا بالإضافة إلى 102 وفاة.



واستأنفت أستراليا موسمي دوري الركبي وكرة القدم الأسترالية مع إقامة المباريات بدون جماهير لكن مُنح الضوء الأخضر لحضور عدد صغير.





