السعودية للقب أول بعد التأهل الأولمبي

وكانت السعودية ضمنت بلوغ نهائيات كرة القدم في الألعاب الاولمبية للمرة الثانية في تاريخها بعد 1996، بتأهلها إلى النهائي إثر فوزها على أوزبكستان حاملة اللقب 1-صفر الأربعاء في نصف النهائي.

وحول قيمة التأهل إلى أولمبياد طوكيو، قال مدرب السعودية سعد الشهري لموقع الاتحاد الآسيوي: "يعني الكثير بالنسبة لنا، لأننا نعمل على هذا الفريق منذ أكثر من عام ونصف، والجميع في السعودية كان ينتظر تأهلنا إلى دورة الألعاب الأولمبية بعد غياب استمر منذ عام 1996".

ويصر الشهري على أهمية الإبقاء على التركيز في النهائي برغم ضمان بطاقة طوكيو: "أعتقد أن اللاعبين يشعرون بذلك، بعد مباراة أوزبكستان ذهبنا مباشرة لمشاهدة مباراة كوريا الجنوبية، كنا نفكر في النهائي".

تابع الشهري "يملك اللاعبون هذه الخبرة، بعضهم خاض نهائي بطولة آسيا تحت 19 عاماً (عام 2018) ضد كوريا الجنوبية (2-1)، فريقنا كله جاهز، للاستمتاع بالنهائي ولعب كرة القدم".

وتصدر المنتخب الأخضر مجموعته في الدور الأول بسبع نقاط بعد فوزه على اليابان 2-1 وتعادله سلباً مع قطر، ثم فوزه على سوريا بهدف متأخر.

وفي ربع النهائي، انتظر السعوديون حتى الدقيقة 78 لحسم المواجهة مع تايلاند المضيفة، بهدف ونجحوا أيضاً بحسم نصف النهائي بذات النتيجة.



- "منتخبا مختلفا" -

ومع زوال ضغط التأهل إلى الاولمبياد يرى الشهري أنه "سنرى منتخباً سعودياً مختلفاً الآن في النهائي، أعتقد أنّ الغد سيكون ممتعاً، سنقوم بكل ما في وسعنا لجلب الكأس إلى السعودية".

في المقابل، تحقق كوريا الجنوبية مشواراً كاملاً بثلاثة انتصارات في الدور الأول على الصين في اللحظات الأخيرة 1-صفر، إيران 2-1 وأوزبكستان 2-1. وفي ربع النهائي، احتاجت إلى الدقيقة الخامسة من الوقت البدل عن ضائع لتقصي الأردن 2-1، ثم تغلبت على أستراليا 2-صفر بهدفين في الشوط الثاني لتعبر إلى النهائي الثاني لها بعد 2016.

وكان المنتخب الكوري الجنوبي مثل آسيا بأفضل طريقة في اولمبياد لندن 2012 عندما أحرز الميدالية البرونزية، كما بلغ ربع نهائي ألعاب ريو 2016.

وعن المنتخب الكوري الجنوبي، تحدث الشهري في مؤتمر صحافي "فريقهم جيد ليس فقط هجومياً بل دفاعياً. كل خطوطه جيدة على غرار السعودية. لن تكون مباراة سهلة.. فزنا عليهم في نهائي تحت 19 عاماً، بعض لاعبيهم يشاركون في النهائي ونحن نمتلك خبرة التعامل مع هذه المباراة".

وقد شارك منتخب "النمور" في النهائيات الأولمبية دون انقطاع منذ نسخة سيول 1988 على أرضه، علماً بأنّه الوحيد في النهائيات الحالية يفوز في كل مبارياته والوحيد يبلغ نصف نهائي النسخ الأربع دون أن يحظى بشرف التتويج.

قال قائده لي سانغ-مين "كل لاعب في منتخب كوريا الجنوبية يريد إحراز اللقب.. قمنا بتضحيات كبيرة قبل البطولة. قلت للاعبين أنه يجب أن نكون أكثر نشاطاً، هدوءاً وتركيزاً".

تابع مدافع نادي أولسان هيونداي "لم يتغير هذا الأمر، وقبل المباراة ضد السعودية، سأقول لفريقي إنه يجب تقديم 100% كي نحقق هدفنا".

