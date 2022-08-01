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كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي
كرة القدم

السعودية تبدي رغبتها باستضافة كأس آسيا للسيدات

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أبدت السعودية رغبتها باستضافة كأس آسيا لكرة القدم للسيدات عام 2026، بحسب ما أعلن الإثنين الاتحادان القاري والسعودي للعبة.

AFP

تتنافس السعودية لاستضافة البطولة مع الأردن وأستراليا وأوزبكستان، وفيما أُغلق باب إبداء الرغبات الأحد، سيتم اتخاذ القرار "والإعلان عنه خلال عام 2023"، بحسب الاتحاد القاري.

ونقل موقع الاتحاد السعودي لكرة القدم عن رئيسه ياسر المسحل أن الرغبة في استضافة البطولة "تأتي من منطلق تحقيق قفزات جديدة في ميدان كرة القدم النسائية في المملكة، والتي شهدت الأشهر الماضية انطلاقتها رغم حداثة عهدها".

وأشار إلى أن "الخطة الطموحة التي وضِعت بشأن كرة القدم النسائية في المملكة، لا تستهدف فقط نشر اللعبة أو التمثيل المشّرف في البطولات، ولكن تقديم الاتحاد السعودي نسخة مميزة لكرة القدم النسائية".

الاتحاد السعودي لكرة القدم كأس آسيا للسيدات
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