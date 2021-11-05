السد يعلن موافقته على انتقال تشافي لتدريب برشلونة

ونشر السد نبأ الموافقة على مغادرة مدربه الإسباني عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" من خلال تصريح للمدير التنفيذي للنادي تركي العلي.

وقال تركي العلي: "وافقت إدارة السد على انتقال تشافي لبرشلونة بعد دفع قيمة الشرط الجزائي المنصوص في عقده واتفقنا مع برشلونة على التعاون العملي مستقبلاً. تشافي يعتبر جزء مهم من تاريخ السد ونتمنى له كل التوفيق في المرحلة القادمة".

تركي العلي : وافقت ادارة #السد على انتقال تشافي لبرشلونة بعد دفع قيمة الشرط الجزائي المنصوص في عقدة .. واتفقنا مع برشلونه على التعاون العملي مستقبلاً، تشافي يعتبر جزء مهم من تاريخ #السد ونتمنى له كل التوفيق في المرحلة القادمة.#السد #قطر pic.twitter.com/m1Fsv0It8i — 🏆 #76 Al Sadd SC | نادي السد (@AlsaddSC) November 5, 2021

وأضاف : "تشافي أبلغنا في الأيام الماضية برغبته في خوض تجربة برشلونة في هذا الوقت بالتحديد بسبب المرحلة الحرجة التي يمرّ بها نادي مدينته ونحن نتفهم هذا وقرّرنا عدم الوقوف في طريقه".

وتابع: "سيبقى تشافي وعائلته محل ترحيب في الدوحة وستبقى العلاقة مستمرة".

وكانت مصادرنا قد أكدت أمس الخميس أن الاتفاق والإعلان الرسمي عن انتقال تشافي لتدريب الفريق الكاتالوني سيتم اليوم (الجمعة) وأن المفاوضات بين السد القطري وبرشلونة الإسباني تسير بشكل إيجابي.

🚨🚨🚨 عـــاجـــل | مصادر beIN SPORTS: مفاوضات نادي برشلونة مع إدارة السد بشأن تشافي تسير بشكل إيجابي والإعلان الرسمي قد يتم غدا pic.twitter.com/ujcQ4OYas8 — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTS_news) November 4, 2021

وتسعى إدارة البلوغرانا لتعيين النجم الإسباني خلفاً للمدرب الهولندي رونالد كومان الذي أقيل من منصبه مؤخراً بسبب سوء النتائج.

ويحظى تشافي بإجماع "كاتالوني" لتولّي الإشراف على المقاليد الفنية للفريق العريق.

وقال جوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الأسبوع الماضي إن تشافي جزء من الفريق الكاتالوني مذكراً أنه صرّح سابقاً أن الإسباني سيكون مدرباً للبلوغرانا في يوم من الأيام.

ونشأ تشافي في صفوف برشلونة منذ صغره وحمل ألوانه في 17 موسماً في أكثر من 750 مباراة محرزاً معه 25 لقباً بين 1998 و2015، قبل الذهاب إلى قطر عام 2015.

بعد حمل ألوان السد كلاعب لمدة أربعة مواسم، أشرف على تدريبه وقاده إلى لقب الدوري الموسم الماضي ولقب كأس أمير دولة قطر في آخر سنتين.

ويعود تشافي في مهمة إنقاذ فريقه السابق الجريح، إذ يقبع برشلونة في المركز التاسع في الدوري على بعد تسع نقاط من الصدارة.