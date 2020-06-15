السد يعلن رحيل قائده الإسباني غابي



وذكر الحساب الرسمي للسد على تويتر: "شكراً غابي على كلّ شيء خلال الموسمين الماضيين، كل التوفيق لك ولعائلتك في ما هو قادم وستبقى دائماً جزءاً من عائلة السد الكبيرة".



وانضم غابي الى السد موسم 2018 قادماً من أتلتيكو مدريد الإسباني وساهم في الفوز ببطولة الدوري الموسم الماضي والكأس السوبر وكأس قطر، والتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال اسيا 2019.



وذكرت تقارير صحافية إسبانية بأنّ غابي سينضم إلى الجهاز الفني لناديه السابق أتلتيكو مدريد بإشراف المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني، والحلول بدلاً من مونو بورغوس الذي ترك منصبه مساعداً لسيميوني الشهر الماضي.



وينتظم السد في معسكر مغلق اليوم استعداداً لاستئناف الموسم، وقد خلت قائمة الفريق من اسم غابي للمباريات الخمسة المتبقية في الدوري الذي يحتل فيها السد المركز الثالث برصيد 32 نقطة، وباتت حظوظه صعبة في الاحتفاظ باللقب.

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