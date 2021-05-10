السد يتجاوز العربي ويصعد إلى نهائي كأس أمير دولة قطر



وسجل للسد الكوري الجنوبي نام تاي-هي (10) والجزائري بغداد بونجاح (56) والإسباني سانتي كازورلا (80 من ركلة جزاء).



وتقام المباراة النهائية الجمعة في 14 أيار/مايو الحالي خلف أبواب موصدة، بعدما تراجع الاتحاد القطري عن السماح للجماهير بالحضور بسبب تداعيات تفشي موجة جديدة من فيروس كورونا.



في المقابل، فشل العربي في الثأر لخسارة نهائي النسخة الماضية 1-2 في كانون الأول/ديسمبر 2020 أمام السد تحديداً.



وفرض فريق المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز الباحث عن تضميد جراح خروجه المخيب من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا، الأفضلية على جل مجريات المباراة وسط تراجع للعربي الذي اعتمد على التنظيم الدفاعي دون القدرة على تنفيذ مرتدات مؤثرة.