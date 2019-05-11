السد إلى نهائي كأس الأمير

بلغ فريق السد نهائي كأس سمو أمير دولة قطر لكرة القدم بفوزه على منافسه الريان ٢-٠، السبت ضمن مباراة نصف النهائي التي جرت على ملعب جاسم بن حمد.

سجّل هدفي اللقاء المثير فنياً علي أسد في الدقيقة 12 وبغداد بونجاح في الدقيقة 85، وقد شهدت المباراة حضوراً جماهيرياً كبيراً فاق العشرة الاف مشجع..

وتأهل السد لخوض النهائي على استاد الوكرة المونديالي في 16 مايو الحالي وهو ينتظر هوية منافسه من الفائز من مباراة الدحيل والسيلية اليوم الأحد.

وفي سيناريو الأهداف في الدقيقة ١٢ وصلت الكرة إلى تشافي الذي مررها إلى أكرم عفيف على الجهة اليسرى فراوغ ثم لعب عرضية أرضية إلى علي أسد الذي سدد مباشرة على يسار الحارس فهد يونس مسجلا الهدف الأول.

وقبل خمس دقائق على النهاية 85 نجح بغداد بونجاح في تأمين الفوز السد بعد كرة وصلته من منتصف الملعب فراوغ أكثر من لاعب ثم سدد على يمين الحارس فهد يونس.

وهذا النهائي رقم ٢٥ في المسابقة للسد المتوج بلقب الدوري القطري والأكثر تتويجاً للمسابقة ١٦ مرة، وقد عمت الفرحة جماهير الفريق باقتراب نيل اللقب الثاني وتعويض خسارة الكأس الموسم الماضي أمام الدحيل في نصف النهائي بعدما كان حامل اللقب في الموسم قبل الفائت.

